Cinque protagonisti di Temptation Island verso il Grande Fratello?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 22 luglio 2024), ecco chi direttamente dall’ultima edizione dipotrebbe varcare la porta rossa a settembretornerà con una nuova edizione da settembre in onda su Canale 5 in prima serata. Il conduttore Alfonso Signorini sta ultimando il cast dei concorrenti della prossima edizione ed infatti Giuseppe Garibaldi in qualità di assistente ai casting sta girando l’Italia per trovare i futuri NIP. La nuova edizione infatti vedrà la partecipazione di noti volti del mondo dello spettacolo e tanti nuovi volti che hanno mai preso parte a nessun programma televisivo. Leggi anche Beatrice Luzzi , domenica speciale con i fan.