Calciomercato Napoli l’azzurro rifiuta la cessione | giallo sul suo addio

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un calciatore delhato lae adesso il suo futuro diventa davvero tutto da chiarire. Ilsta programmando il mercato in uscita, ma non senza qualche difficoltà nel piazzare alcuni calciatori che non rientrano nei piani del nuovo allenatore Antonio Conte. Manna continua comunque a lavorare incessantemente per permettere queste cessioni e poter così liberare lo spazio per nuovi colpi in entrata. In particolare, si stanno aspettando le uscite in difesa per permettere un nuovo arrivo. Il calciatore “in attesa” della risoluzione di questa situazione è Mario Hermoso, difensore centrale svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid. Ilsarebbe davvero pronto ad effettuare l’affondo utile e trovare l’accordo sull’ingaggio, ma bisognerà piazzare almeno due calciatori fra Ostigard, Juan Jesus e Natan.