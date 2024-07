VIDEO Berrettini-Halys 2-0 | la sintesi della netta vittoria in finale a Gstaad

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Matteo, numero 6 del seeding, ha vinto lo Swiss Open 2024 di tennis, andato in scena a, in Svizzera: nell’ultimo atto del torneo elvetico l’azzurro ha superato in un’ora di gioco il qualificato transalpino Quentincon il perentorio score di 6-3 6-1. Sulla terra battuta outdoor elveticalungo questa settimana ha incamerato 250 punti e nel ranking ATP domani salirà al numero 50, guadagnando 32 posizioni, portandosi a quota 965, mentre nella Race ATP sarà 40° con 865 punti. Questo significa che da qui a fine stagione l’azzurro dovrà difendere soltanto 100 punti conquistati nel 2023 tra i due Masters 1000 nordamericani e gli US Open:dunque potrà approfittaresituazione per scalare molte altre posizioni fino al torneo di Parigi-Bercy.