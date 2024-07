Vede un’auto della polizia e scappa poi tenta di sbarazzarsi di una pistola | raggiunto e arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) Milano, 21 luglio 2024 – Appena ha visto la Volante, si è girato e ha iniziato a camminare nel verso opposto. Quando ha capito che gli agenti stavano per fermarlo, ha accelerato il passo e ha lanciato qualcosa sul marciapiedi. Non era un oggetto qualsiasi, bensì unaBeretta 6,35 con caricatore inserito e una cartuccia. Per questo, un trentaquattrenne albanese è statoper porto di arma detenuta illegalmente in via Baroni; le manette sono scattate anche per il reingresso in Italia a meno di 10 anni dall'espulsione avvenuta nel luglio 2021. I controlli straordinari La ricostruzione dell'episodio ci porta alle 15.15 di sabato 20 luglio.