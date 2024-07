Trump chiama Zelensky | Metto fine alla guerra Gli analisti | impossibile negoziare con Putin

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) ROMAconvention repubblicana aveva promesso: "Mi basta una telefonata per fermare una, inclusa l’orribile conflitto tra Russia e Ucraina". E Donalduna telefonata a Volodymyrl’ha fatta davvero l’altro ieri quando in Italia era già notte. "Ho avuto una conversazione molto buona con il presidente dell’Ucraina. Come prossimo presidente – ha affermatosul social Truth – porterò la pace nel mondo e metteròche è costata molte vite umane e che ha devastato molte famiglie innocenti. Tutte e due le parti si uniranno e negozieranno un accordo che mettaviolenza e spiani la stradaprosperità". Come arrivare ad un simile ambizioso risultato?ovviamente non lo dice.da parte sua gli dà una linea di credito: "Penso che se Donalddiventerà presidente, lavoreremo insieme" ha detto in conferenza stampa.