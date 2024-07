Le novità di RaiPlay per la stagione 2024 2025

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 21 luglio 2024) Con la presentazione dei palinsesti, Rai ha reso noti anche i titoli fruibili in esclusiva sulla sua piattaforma streaming a partire dal prossimo autunno. Le serie TV diL’offerta relativa alle serie tv, composta da circa 630 titoli italiani e internazionali, si arricchisce di nuovi contenuti in esclusiva. Nudes 2, serie adolescenziale che tratta il tema del revenge porn con un cast composto, tra gli altri, da Fortunato Cerlino, Lorenzo Sarcinelli, Lucia Mascino, Sveva Alviti, Michele Rosiello e Leo Gassmann; Never too late, racconto del futuro alle prese con le emergenze ecologiche. Protagonisti i giovani Arianna Becheroni e Roberto Nocchi; Fallen racconta la storia di Lucinda Price (Allison Timlin), una ragazza psicologicamente instabile che viene mandata presso una clinica di riabilitazione, la “Sword and Cross”.