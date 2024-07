Cantona | Grazie all’immigrazione abbiamo avuto giocatori francesi forti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 21 luglio 2024) L’ex attaccante del Manchester United Eric, nei giorni di presentazione della nuova Ford Capri, ha rilasciato un’intervista a The Athletic in cui ha parlato dell’immigrazione nel mondo del calcio e dell’attuale situazione allo United.e l’immigrazione: «Il calcio deve essere un punto di incontro» «Voglio osservare il mondo, questo è il motto della mia vita. Mi piace, mi piace osservare le persone e creare poi un mio di mondo». Il suo viaggio è una continua scoperta di se stesso, con un bisogno incessante di libertà. Sei anni fa disse che il calcio dava un senso alla sua vita, ora è la vita che dà senso al calcio. Oggi spiega: «Sei anni dopo, è cambiato poco. Il calcio è un punto di incontro per molte persone. Una volta ho fatto un documentario sul calcio riguardo al tema dell’immigrazione.