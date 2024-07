Calciomercato Serie A Bologna | è Dallinga il dopo Zirkzee Il Milan stringe per Pavlovic

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024)o, 21 luglio 2024 – Il sostituto di Joshuaalarriverà con tutta probabilità dall’Olanda: nelle ultime ore, infatti, è arrivata l’accelerazione per portare in rossoblù Thijs. Attaccante classe 2000,è reduce da un eccellente biennio con la casacca dei transalpini del Tolosa, club con cui ha conquistato una Coppa di Francia nella stagione 2022-2023 e con il quale quest’anno ha siglato 19 reti in 44 presenze complessive. Per assicurarsi il giovane talento nativo di Groninghen, ilverserà nelle casse del club francese 18 milioni bonus compresi.