Avellino | è ufficiale l’acquisto di Cancellieri i dettagli dell’accordo

(Di domenica 21 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDamianoè un nuovo giocatore dell’US1912. L’esterno laziale, classe 2001 ha firmato con il club un contratto triennale. Nel tardo di pomeriggio di ieri,ha raggiunto il ritiro di San Gregorio Magno per mettersi subito agli ordini di Michele Pazienza. Per la giornata di oggi è prevista seduta per i lupi alle 10 e alle 17. Nella giornata di domani, la formazione irpina sarà impegnato nel terzo e ultimo allenamento congiunto nel contro l’ASD Atletico San Gregorio. LA NOTA. “L’U.S.1912 comunica di aver acquisito dall’ A.C. Perugia Calcio 1905, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Damiano. Nato a Roma il 28 marzo 2001 l’esterno laziale ha firmato con il club un contratto triennale.