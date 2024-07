Atp Umago 2024 | programma e orari lunedì 22 luglio con Cobolli e Sonego

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Ildell'Atp di, con l'ordine di gioco di22. Proseguono le partite del primo turno, e in campo scendono anche due italiani:, infatti, se la vedrà con l'argentino Navone, mentresfiderà la wild card Poljicak. Ecco, quindi, il dettaglio della giornata. GORAN IVANISEVIC STADION Dalle 16:30, Mensik vs Popyrin Non prima delle 18:00, (6) Navone vsNon prima delle 21:00, (WC) Poljicak vsSTUDENAC ARENA Dalle 16:30, Monteiro vs (7) Machac Non prima delle 18:00, (Q) Misolic vs Lajovic Non prima delle 20:00, (Q) Couacaud vs (WC) Dodig COURT 1 Non prima delle 18:00, (Q) Trungelliti vs (Q) Andreozzi