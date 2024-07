Addio a Giuseppe Consolo avvocato e parlamentare di An Il dolore della destra italiana

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 21 luglio 2024) Lapiangecassazionista edi lungo corso con Alleanza nazionale: 76 anni, anche giornalista, è scomparso ieri a Roma dove viveva dalla giovane età. Nato a Napoli, il 6 settembre 1948, figlio di ufficialemarina militare, si era sposato con la principessa Natalija Romanoff, divenendo padre dell’attrice Nicoletta Romanoff.entrò in Senato nel 2001, eletto con Alleanza nazionale. Deputato poi per due legislature, nel 2010, a seguitoscissione di Gianfranco Fini, abbandonò il PopoloLibertà per aderire a ‘Futuro e Libertà per l’Italia’, finendo all’opposizione del governo Berlusconi. Alle elezioni politiche del 2013 si era ricandidato al Senato nella lista ‘Con Monti per l’Italia’, risultando non eletto.