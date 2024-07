Rapinarono un 18enne in banca due arrestati nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAvevano rapinato 2.000 euro in contanti ad un diciottenne all’interno di un istitutorio:in due. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Napoli e del commissariato di polizia di Pompei hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia in carcere, emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. I due, dei quali non sono state fornite alcune generalità, sono accusati di rapina aggravata. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli indagati avrebbero compiuto a Pompei, il 25 agosto dello scorso anno, una rapina ai danno di un, dalle cui mani, all’interno di un istitutorio e con il volto travisato, avrebbero strappato la somma di 2.000 euro in contanti. I due sono stati portati nel carceredi Poggioreale.