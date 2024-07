Germe resistente dopo il Covid Troppi antibiotici in quel periodo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Pisa, 20 luglio 2024 – Polmoniti da micoplasma: i medici dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze hanno pubblicato una nota sulla pagina internet ufficiale della struttura e hanno attivato un servizio di sorveglianza. A confermare che anche sul territorio pisano c’è allarme è stato il professore Diego Peroni, primario del reparto di pediatria all’Ospedale Santa Chiara, che ha premesso che, pur essendoci sempre state "le infezioni da germi atipici", quest’anno sono cresciute, "in particolar modo in questi due mesi (giugno e luglio), un dato anomalo se si pensa agli altri anni. Abbiamo casi di polmoniti rilevanti, con pazienti ricoverati e in questo momento sono situazioni abbastanza frequenti". Al direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive di Pisa, il professor Marco Falcone, chiediamo come mai questa concentrazione in unnon scolastico.