Ecco a che cosa serve l' estate | ad assaggiare una ragionata fetta di paradiso

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 20 luglio 2024) Diceva una scrittrice tormentata come Virginia Woolf: “Quando scrivo a pieno ritmo vorrei soltanto passeggiare e avere una vita infantile e spontanea; comportarmi in modo accorto e ragionato con gli estranei mi strappa in un’altra sfera, dove collasso”. Il suo equilibrio, così nitido in pagina, nella vita era a rischio costante: “Credo che pochi siano torturati come me dallo scrivere. Il mio cervello è come una bilancia di precisione: basta un granello a farlo precipitare”. Per contro, il suo nirvana era a portata di mano: “Talvolta penso che ilsia leggere continuamente, senza fine“.