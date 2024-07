Brasile a Rio record di salvataggi di pinguini migratori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Sono già 475 idi Magellano soccorsi innei primi sette mesi del 2024. Si tratta del 300% diin più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo riferiscono i biologi del Progetto di monitoraggio della baia di Santos di Rio de Janeiro. "In questo periodo dell'anno idi Magellano, provenienti dal Cile o dalle Isole Malvinas in Argentina e dal Cile, raggiungono le coste brasiliane in cerca di cibo e acque più calde, e, a causa di questo lungo viaggio, alcuni individui finiscono per arenarsi sulle nostre spiagge con segni di stanchezza e ipotermia", spiega a G1 la biologa Suellem Santiago. Il significativo aumento diquest'anno potrebbe essere conseguenza dei cambiamenti climatici.