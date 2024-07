Ugolini chiama a raccolta i partiti Faccia a faccia col centrodestra | Sanità al centro del programma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Appoggio deidia Elena, ci siamo. Domani, alle 18, si terrà una call con la stessa preside del liceo Malpighi di Bologna e i coordinatori delle forze politiche. L’obiettivo è quello di compiere un altro passo, forse decisivo, verso l’intesa finale tra la candidata civica e Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Udc. Aldell’incontro di domani ci saranno, verosimilmente, le convergenze sui programmi e quindi le regole d’ingaggio da ridiscutere. Un ulteriore passaggio che a meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe portare a un accordo definitivo a brevissimo. All’incontro dovrebbero partecipare tutti i coordinatori locali: Michele Barcaiuolo per Fratelli d’Italia, Valentina Castaldini e Rosaria Tassinari per Forza Italia, Matteo Rancan e Jacopo Morrone per la Lega, Francesco Coppi per Noi Moderati e Riccardo Bizzarri per l’Udc.