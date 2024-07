Ti ricordi… La classe di Franco Cerilli | Paolo Rossi un amico vero mi commuovo guardando le foto Oggi si toglie ai bambini la fantasia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Avevo diverse squadre che mi seguivano nel ’74, tra queste c’era il Genoa che però mi bocciò, aveva Suarez come osservatore. Mi prese l’Inter e chi trovai sulla panchina? Suarez!”.è uno di quelli che le interviste te le serve già infiocchettate e pronte, dosando aneddoti, colpi di scena e tempi alla perfezione, proprio come dosava gli assist per i compagni da calciatore. Una caratteristica che a 20 anni, nel 1973, gli vale lo status di giovane promessa mentre gioca in C, alla Massese, e l’attenzione di tanti grandi club: “Dal Genoa alla Fiorentina e altre società che non ricordo anche perché non ci dicevano nulla. Suarez era l’osservatore del Genoa e mi bocciò, poi lessi dai giornali che ero stato ceduto all’Inter”.