Solito film in Rai | nuova stagione vecchia TeleMeloni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’offerta autunnale della Rai avvalora ancora una volta l’etichetta di “”. Si intitola “Che Magnifica Impresa” il programma che Mario Sechi, ex portavoce della premier Giorgia Meloni e direttore di Libero, condurrà dal 26 novembre in prima serata su Rai Storia. ‘’Di giorno, con Libero, potrà continuare a lavorare alla fanfara del governo e all’attacco delle opposizioni, la sera si potrà invece dilettare nella conduzione di un programma Rai su ‘l’Italia che ce la fa’ ai tempi del governo Meloni. Quella del direttore Sechi è davvero una carriera fruttuosa: con lui nasce in Rai il ‘servizietto pubblico’. Chiederemo un’audizione dei vertici Rai in vigilanza su questo ennesimo caso che alza l’allerta amichettismo a viale Mazzini”, dichiarano i deputati dem della commissione di vigilanza Rai.