Serie D Cittadella i 13 Under di mister Salmi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il raduno di ieri al campo ’Botti’, che ha dato il via alla stagione diD, è stata l’occasione per laVis Modena di ufficializzare altri 13 innesti, tutti di giovani, che sono stati inseriti nella corposa rosa di, ad oggi composta da ben 30 elementi. Di questi 3 sono le ufficialità già annunciate dei portieri Nicolò Albieri (2004) dal Livorno e Andrea Piga (2004, in foto col ds Fantazzi) dal Borgo San Donnino e del terzino Luca Sardella (2006) dall’18 dell’Inter.