Samb ancora ’spuntata’ Mancano due attaccanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024)solo i duecentrali per completare l’organico a disposizione di Ottavio Palladini. Laè sempre in attesa di Umberto Eusepi che prima di arrivare a San Benedetto deve risolvere alcune situazioni personali. L’accordo tra l’ex Monterosi e il presidente Massi c’è su tutto e quindi non resta che attendere. Oggi, giorno anche della presentazione ufficiale del nuovo diggi Roberto Ricci, potrebbe essere quello decisivo. A meno che il tutto non slitti a lunedì prossimo quando i rossoblù riprenderanno gli allenamenti. Ma a Palladini non basta solo Eusepi. Necessario anche un suo alter ego. Il tecnico rossoblù predilige glistrutturati fisicamente che oltre ad avere una certa capacità realizzativa, facciano salire la squadra permettendo gli inserimenti degli esterni e dei centrocampisti. L’altro profilo individuato era Matteo Gubellini del Sora.