Rodriguez di necessità virtù | per l’Inter ora l’opzione migliore

(Di venerdì 19 luglio 2024) La missione delper quanto riguarda la ricerca di un difensore sinistro per rinforzare la retroguardia prosegue con non poche difficoltà. Tra l’affare saltato per Juan Cabal e la difficoltà di arrivare a Jakub Kiwior,Ricardoresta l’ipotesi. CACCIA AL DIFENSORE – Sono tanti i nomi passati per il taccuino deldopo l’infortunio di Tajon Buchanan, che ha costretto gli uomini mercato nerazzurri a cambiare le priorità sul mercato, puntando su un difensore sinistro. Il profilo di Juan Cabal del Verona sembrava il più probabile per la concretizzazione, ma proprio quando la trattativa sembrava ormai avviata verso la fumata bianca, l’inserimento della Juventus ha di fatto cambiato le carte in tavola.