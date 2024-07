Napoli un passo avanti e un passo indietro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sì, è vero, aqualcosa sta cambiando. Si riapre la partita di Bagnoli con soldi veri e un progetto credibile di rigenerazione e rilancio (decisiva la scelta di non smantellare la colmata a mare), si inaugurano stazioni e linee della metropolitana (addirittura va in funzione la tenera Ltr che sembrava defunta e sepolta), comincia a delinearsi un piano per il recupero della zona industriale con l’attribuzione di nuove funzioni, l’Albergo dei Poveri promette di tornare utile alla città inglobando una serie di servizi e attività a beneficio della collettività, Pompei brilla, Ercolano altrettanto, i musei sono affollati di visitatori. Nuovi imprenditori vengono alla ribalta in settori emergenti che riguardano la rivoluzione digitale, la trasformazione ambientale, l’intelligenza artificiale.