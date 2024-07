Incidente a Cirimido camion contro auto | due feriti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024)(Como), 19 luglio 2024 – Un uomo di 48 anni e una donna di 47, sono rimastinell’avvenuto questa mattina a, dove l’su cui viaggiavano è stata urtata posteriormente da unarticolato. Lo sè avvenuto sulla strada provinciale 32, in prossimità del rondò all’incrocio con via Enrico Toti. Sul posto, assieme al 118 che ha trasportato iall’ospedale di Tradate, in condizioni non gravi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Appiano Gentile e Como, che hanno rimosso l’e ripristinato le condizioni di sicurezza della strada. Rilievi in corso da parte dei carabinieri.