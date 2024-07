Il drone Houthi colpisce a Tel Aviv Esplosione e morte | i danni dopo l' errore umano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite alle prime ore di oggi a causa di un attacco con unlanciato daglidello Yemen contro Tel. Secondo i primi risultati delle indagini riferiti dai militari israeliani, l'a Tel, vicino a un ufficio dell'ambasciata americana, è stata provocata dalla caduta di un oggetto aereo che non ha fatto scattare alcun allarme. Ilimbottito di esplosivo sarebbe stato individuato ma non sarebbe intervenuta la difesa aerea per colpa di un. Il portavoce degli, Yahya Sarèe, ha rivendicato via Telegram una "operazione di qualità” contro Tel, promettendo di rivelarne poi i dettagli.