Guasto informatico Microsoft down | computer bloccati in tutto il mondo Cosa succede

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 luglio 2024 – Tutti i sistemi informatici delhanno subito un grave malfunzionamento stamani. Media, aeroporti, negozi ed enti pubblici sono entrati completamente in tilt. Il problema sembrerebbe essere stato causato dalla società di software antivirus CrowdStrike che, secondo gli esperti della Bbc, avrebbe rilasciato un aggiornamento che non avrebbe sortito gli effetti sperati. A Roma si registrano forti disagi all’aeroporto di Fiumicino, con molti voli in ritardo e altri cancellati. Il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Parigi afferma che anche le sue operazioni informatiche sono state rallentate. Disagi anche per il sistema sanitario inglese. Aeroportiinil. In Alaska il 911 è attualmente fuori servizio.