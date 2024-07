F1 GP Ungheria 2024 | Leclerc a muro nelle prove libere 2 bandiera rossa e sessione finita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Incidente per Charles2 del Gp diper il monegasco. Uscendo dalla curva 4, il pilota della Ferrari è salito sul cordolo e ha sbattuto violentemente contro ildopo essere andato in testa-coda. Macchina probabilmente danneggiata, lui sta bene ma per via dell’urto interviene la medical car e probabilmentesarà portato al centro medico per accertamenti. Ancora una delusione per il classe 1997 del Cavallino: non è proprio periodo per lui. F1 GP2,SportFace.