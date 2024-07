Champions League 2024-2025 tutte le date per l’Inter col nuovo format

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024) Laè cominciata lo scorso 9 luglio, con le prime partite del primo turno di qualificazione.deve attendere ancora quasi due mesi prima dell’esordio, col torneo che avrà une la fase a gironi sostituita dalla fase campionato. Eccoledella manifestazione. IL– La nuovaprevede una rivoluzione a partire da settembre. Secondo il, le squadre (Inter compresa) giocheranno otto partite in questa nuova fase campionato a girone unico (ex fase a gironi). Non giocheranno più due volte contro tre avversari – in casa e in trasferta – ma affronteranno otto squadre diverse, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta. Per determinare le otto diverse avversarie, le squadre saranno inizialmente classificate in quattro fasce.