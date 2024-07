Calciomercato Catanzaro arriva un talento ex Juventus | accordo triennale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un altro movimento in entrata delin attesa dell’inizio del campionato di Serie B. Il club giallorosso ha definito l’arrivo di un giovaneexdestinato ad imporsi ad alti livelli. “L’USsi assicura un giovane calciatore di grande prospettiva cresciuto nelle giovanili dellain giallorosso il centrocampista Umberto Morleo, esterno sinistro classe 2005, lo scorso anno in prestito al Trapani che ha vinto il girone del campionato di serie D e la Coppa Italia di categoria. Il centrocampista, che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili bianconere dall’età di 13 anni fino diventare capitano della formazione Under 17, l’anno precedente era stato in prestito al Chisola, sempre in serie D.