Atp Newport 2024 | programma orari e ordine di gioco venerdì 19 luglio

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nuova giornata di tennis sul Center Court dell’Atp di. Alle 17:00 di19la giornata sarà aperta dalla sfida di doppio Goransson/Verbeek contro McDonald/Michelsen. Non prima delle 19:00 spazio al quarto di finale del singolare tra Aleksandar Vukic e Christopher Eubanks, rispettivamente testa di serie numero 6 e 4 del tabellone. A seguire il confronto tra il qualificato australiano Alex Bolt e il numero 2 del seeding Marcos Giron. Ecco l’die ildi oggi,1919Center Court Dalle 17:00, A. Goransson/S. Verbeek – M. McDonald/A. Michelsen Non prima delle 19:00, (6) A. Vukic – (4) C. Eubanks A seguire, (Q) A. Bolt – (2) M. Giron A seguire, A. Chandrasekar/A. Kadhe – R. Cash/J. Tracy Atpdi19SportFace.