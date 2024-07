Angera toglie la cittadinanza onoraria a Mussolini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024)(Varese), 19 luglio 2024 – Meglio tardi che mai, è il caso di dire. A un secolo esatto di distanza, infatti, il Comune diha deciso dire laa Benito. Privilegio che l’Amministrazione municipale della cittadina affacciata sul lago Maggiore gli aveva conferito nel 1924. Un anno in cui il Duce era già saldamente al potere da due, dal 1922, dopo aver vinto le elezioni e aver ottenuto dal re l’incarico di formare il governo, l’omicidio Matteotti si era appena compiuto, ma il regime non aveva ancora mostrato tutta la sua ferocia autoritaria come avrebbe fatto di lì a poco con le leggi fascistissime. E così, ieri sera in commissione, anche col contributo questa volta della minoranza (liste civiche), è passata la proposta del sindaco Marcella Androni di revoca del “privilegio” concesso il 18 maggio di cento anni fa.