Un nuovo commissario Ursula il tutto per tutto | discorso in aula l' indizio sul voto di Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Avanti tutta con il Green deal per prendere i voti dei verdi, e unper il Mediterraneo che sembra cucito su misura per Giorgiae Raffaele Fitto. Stanno filtrando le anticipazioni delcheVon der Leyen terrà tra pochi minuti a Stasburgo per convinvere l'Europarlamento a confermarla come presidente della Commissione Ue. Con quale maggioranza, si vedrà. Dopo giorni e notti di trattative frenetiche a sinistra e a destra, l'esponente tedesca del Ppe sembra intenzionata a giocarsi ilperper blindare la nomima. A partire dal fianco "progressista":si impegna a "mantenere la rotta sul Green Deal europeo e a lanciare un piano per l'industria pulita nei primi 100 giorni del mandato.