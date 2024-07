Sardegna colpito al petto da una chiave inglese | Albino Virgilio muore a 46 anni Lascia due bambine

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) La piccola comunità di Cossoine, in provincia di Cagliari, piange la perdita diGiacomo. L'operaio di 46, padre di due, è morto ieri sera all'ospedale Brotzu di Cagliari. Era stato ricoverato in condizioni disperate dopo l'incidente in un cantiere.era a Santadi, nel Sulcis, dove stava lavorando alla posa di un grosso tubo per la corrente elettrica. Una, caduta accidentalmente, lo haalcausando un arresto cardiaco. Un paese sotto shock I colleghi hanno chiamato immediatamente il 118. I carabinieri e l'elisoccorso sono intervenuti subito. Hanno trasportatoal Brotzu di Cagliari. Nonostante i tentativi di rianimazione, è morto al pronto soccorso.