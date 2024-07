Prato più telecamere e controlli per aumentare la sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 – Vertice in prefettura stamattina, 18 luglio, presieduto dalla prefetta Michela La Iacona. Si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e lapubblica per un focus sulladopo la recente aggressione con accoltellamento di un cittadino cinese (gli autori sono stati arrestati) e l’incendio di una attività commerciale al Macrolotto 2, due episodi che potrebbero essere collegati e inquadrabili nella cosiddetta faida delle grucce. Alla riunione hanno partecipato il presidente della Provincia, Simone Calamai, la sindaca Ilaria Bugetti, il questore Pasquale de Lorenzo, il tenente colonnello Marco Benedetti, vice comandante provinciale dei carabinieri e il maggiore Lorenzo Marzoli per il comando provinciale della Guardia di Finanza.