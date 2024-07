Perdo il mio corpo pezzo dopo pezzo l’appello per il fine vita di Martina Oppelli 49enne tetraplegica da quando aveva 28 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) “il mio, ho firmato per ilcon la penna in bocca. Guardate come vivo prima di negarmi la libertà di scegliere”.di, architetta triestina di 49affetta da sclerosi multipla da28.Leggi anche:, la Corte Costituzionale apre sul suicidio assistito Ladiè un’architetta triestina di 49, è affetta da sclerosi multipla da28. Necessita di assistenza continua. Che sia mangiare, lavarsi o prendere le medicine, non è autonoma. Un anno fa ha chiesto all’Asl universitaria Giuliano Isontina di usufruire alla pratica del8 mesi la sua richiesta è stata rifiutata. Oggi,una lunga battaglia giudiziaria con l’aiuto dell’associazione Luca Coscioni, il suo caso verrà rivalutato.