La Protezione civile accoglie i volontari

(Di giovedì 18 luglio 2024) GUALDO TADINO - Ladi Gualdo Tadinonuovi. Il Gruppo Sorgente ha, infatti, pubblicato un bando rivolto a tutti i cittadini maggiorenni di entrambi i sessi interessati a prestare servizio per le tante attività diato in ausilio al servizio didel Comune. Nel dettaglio, come si legge nel bando: "tutela di persone, beni e ambiente; prevenzione, soccorso e ripristino delle normali condizioni di sicurezza e comunque in previsione di calamità naturali, catastrofi o grandi eventi che potrebbero compromettere la sicurezza di persone, animali e cose; assistenza a manifestazioni con forte presenza di pubblico, campagne di informazione scolastica, assistenza anziani".