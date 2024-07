Juve arrivano 25 milioni | decisione presa da Giuntoli

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 18 luglio 2024)ntus,25di euro: ladi Cristianospiazza tutti, ecco cos’è successo in casa bianconera Cristianoha dato l’annuncio ufficiale: Adrien Rabiot lascia lantus. Una sorta di segreto di Pulcinella, anche perché il centrocampista francese aveva sempre nicchiato alle offerte di rinnovo da parte della. Lo scorso 30 giugno la scadenza del suo contratto, oggi l’addio ufficiale, con una separazione che sembra solo la conseguenza naturale di quello che è accaduto nelle ultime settimane. Il football director dellaandrà ora a caccia di un nuovo centrocampista, come ha chiesto peraltro Thiago Motta. Il sogno è naturalmente Teun Koopmeiners ma l’Atalanta fa decisamente muro: servono almeno 60di euro per convincere gli orobici a cedere una delle stelle non solo della Serie A ma dell’intera Europa.