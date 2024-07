Gli Euro Improbabili

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 luglio 2024) Da Ilaria Salis a Mimmo Lucano, a Carola Rackete. L’assortito gruppo di sinistra The Left al Parlamento Ue include poi «pasionarie» iberiche un po’ manesche ed esponenti pro-Hamas francesi, oltre al super agitatore Jean-Luc Mélenchon. Ma il tocco di raffinatezza politica è la nuova pattuglia 5 Stelle Pasquale Tridico non è mai stato un uomo di grandi slanci. Eccezion fatta, s’intende, per la munificenza con cui distribuiva il reddito di cittadinanza, persino a scansafatiche e filibustieri. Era il cinereo presidente dell’Inps. Adesso, neo capo delegazione dei Cinque stelle a Bruxelles, sprizza inconsueto ardore: «Esprimiamo la nostra gratitudine per il caloroso benvenuto. Nei prossimi cinque anni, ci impegniamo a collaborare con i nuovi colleghi per sostenere un’pa più consapevole socialmente, che si oppone a povertà e austerità».