Donald Trump l’asso nella manica è la nuora Lara La dura passata dai concorsi in bikini a leader repubblicana

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 luglio 2024 – Bella, determinata, ambiziosa, molto abilecomunicazione. Sa andare dritta al cuore delle cose, 41 anni, moglie del terzogenito di, Eric, capa del Grand Old Party (il partito repubblicano) e nuova stella della famigliaterza corsa del tycoon alla Casa Bianca. Ma non è (solo) questo ad aver convitoa puntare su di lei per la nuova sfida a Biden.ha sempre apprezzato la, che considera "una", fin da quando, tre settimane prima del matrimonio con Eric, si ruppe i polsi cadendo da cavallo e rifiutò di indossare il gesso il giorno della cerimonia, come racconta il Time.“la” incanta a Milwaukee Non è quindi un caso se il tycoon dopo l'attentato a Butler sia ripartito da, “la”.