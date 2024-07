Cracovia la giovane per i giovani

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 luglio 2024) Uno tsunami dianima, cuore pulsante della Piccola Polonia: una delle 16 regioni polacche. C’è chi sceglie di fare un giro in carrozza partendo dalla chiassosa piazza medioevale del mercato centrale, chi decide di addentrarsi nel mondo delle cantine sotto i palazzi del centro storico e chi si ritrova nell’ex quartiere ebraico, a piazza Nowi, per scoprire la più buona zapiekanka della città. E’ qui che i ragazzi si mettono in fila e aspettano il proprio turno per mangiare il tipico panino tostato condito con formaggi, funghi e altri ingredienti a scelta. E mentre la piazzetta è nel pieno della sua vitalità, a pochi metri di distanza Francesca ammette di essere fortunata per aver trovato il lavoro che tanto desiderava. Il frequentatissimo ristorante Plac Nowy 1, le ha offerto un ottimo contratto e adesso che finalmente è indipendente si sente più sicura di sè.