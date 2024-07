Baby spacciatori con la pistola | nell’appartamento stoccavano e vendevano la droga

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un gruppo di ragazzi aveva organizzato in un appartamento al secondo piano di uno stabile base per lo stoccaggio, confezionamento e successivo smercio di sostanza stupefacente che veniva ceduta ad acquirenti che si presentavano per l’acquisto direttamente alla porta dell’appartamento. Le indagini della Polizia hanno permesso di risalire ai quattro pusher – repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Quattro i pusher, 3 dei quali minorenni Grazie ad un’articolata attività d’indagine portata a termine nell’arco di poche ore, i poliziotti del Commissariato di Ladispoli sono riusciti a sorprendere 4 individui, di cui 3 minorenni e 1 maggiorenne, nell’atto della cessione della sostanza stupefacente ad un acquirente e sono stati prontamente bloccati e arrestati.