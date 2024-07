Aprile fa risalire l’export del vino italiano | 25 miliardi nel primo quadrimestre Ma occhio a Russia e Giappone

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il mese disorride aldie fai numeri del: +7% a valore rispetto allo scorso anno (per un totale di 2,5di euro) e +5,8% a volume (690,76 milioni di litri). Segno che il peggio è passato? Così dicono i dati Istat sulle esportazioni, con qualche disallineamento di troppo rispetto ai dati import registrati dalle dogane (come avevamo già rilevato nei mesi scorsi). Lacontinua a fare scorte: +125% Guardiamo la situazione Paese per Paese.in primis, che continua a fare scorte ditricolore: +125% a valore e + 120% a volume.