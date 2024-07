Violentata di notte al Parco Ravizza | Io aggredita da uno sconosciuto con il pretesto di una sigaretta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Milano, 18 luglio 2024 – “Hai una?” . Unper avvicinarsi e violentare una donna dentro il, vicino all’università Bocconi, martedì poco prima di mezza. La vittima, romena di 40 anni senza fissa dimora, ha chiesto aiuto al 118 e poi ha denunciato la violenza ai carabinieri intervenuti, i quali si sono subito messi alla ricerca dell’aggressore descritto come nordafricano. L’uomo si sarebbe allontanato subito: di lui non c’era traccia all’arrivo dei militari, che hanno raccolto la testimonianza della donna poi accompagnata in codice giallo alla Clinica Mangiagalli. Lei stessa ha raccontato ai carabinieri di essere stata “agganciata“ dal suo aggressore,, poco dopo le 23.30 dentro il, con la scusa di una. In un attimo l’uomo le sarebbe saltato addosso per abusare di lei. Poi la fuga.