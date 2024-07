Metano pale eoliche enormi parchi fotovoltaici | la transizione verde va fatta tutta in Sardegna?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ci sono molte sarde e sardi che sentono nella loro vita la rabbia per secoli di sfruttamento, che per alcuni è stato progresso, e se fosse esistita l’oggettività forse lo sarebbe stato per tutti. Ma la localizzazione dei fatti, nel mondo reale, concreto, ha una sua importanza. Il rapporto centro-periferia è quasi tutto, nel mondo moderno e contemporaneo. Ci sono molte sarde e sardi, invece, che vivono da stranieri in casa loro, che non conoscono e non vogliono conoscere la loro terra, spesso vivono di autorazzismo, e moriranno così. Alcuni, una piccola minoranza, quasi tutte élite dirigenti, sono stranieri in casa loro perché a loro conviene, ci guadagnano. Nell’Ottocento la ferrovia era il simbolo di progresso. Ed era vero. La locomotiva correva, correvano le merci, e correvano anche le idee.