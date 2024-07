Colapesce Dimartino pronti a prendersi una pausa | La vita dell’artista è stress e depressione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 luglio 2024)(Lorenzo Urciullo da Solarino, Siracusa)(Antonio Di Martino da Palermo) sonouna: «Alla fine del tour svilupperemo i nostri progetti, ci riposeremo, dal 2020 non ci siamo più fermati. Ma continueremo a essere noi, in futuro vedremo», annunciano oggi in un’intervista a Repubblica. Intanto il loro singolo “Innamorarsi perdutamente non è mai un affare” va bene e il Lux Eterna Beach Tour è in svolgimento: «L’idea era di scrivere una canzone estiva, ma con dei riferimenti espliciti. Il nostro approccio alla scrittura non è immediato e l’arrangiamento è complicato. Forse non è proprio radiofonico ma sta andando bene, siamo sempre stupiti dal consenso che ci circonda. Abbiamo un modo bizzarro per stare nel pop di oggi».