Caldo con i giorni contati Giuliacci | Cambio deciso quando torna la pioggia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L'ondata diintenso e afa che ha travolto l'Italia ha già una "data di scadenza" individuata dai modelli previsionali meteo. A dare gli ultimi aggiornamenti per la situazione del mese di luglio è il colonnello Mariosecondo cui c'è già "la data in cui l'alta pressione sarà costretta a cedere il passo a più fresche e instabili correnti atlantiche". Insomma,finirà ilintenso? Secondo il meteorologo, punto di riferimento del tempo in tv e sul web, "fino a sabato 20 luglio non ci saranno cambiamenti apprezzabili della situazione meteo in Italia", si legge sul sito Meteo. Insomma, sole e alte temperature da nord a sud.