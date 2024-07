Atletica Andy Diaz torna in gara dopo l’infortunio | supera 17 metri con rincorsa ridotta e punta le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024)ha fatto il proprio attesissimo ritorno ina cinque mesi dalla sua ultima apparizione in: era il 18 febbraio quando vinceva il salto triplo ai Campionati Italiani Indoor ad Ancona con un balzo da 17.60, ovvero un centimetro in meno rispetto alla misura toccata a Torun un paio di settimane prima. L’azzurro è rimasto fermo a lungo a causa di un infortunio all’adduttore e oggi ha gareggiato al Meeting Internazionale ATL-Etica andato in scena a San Vendemiano (in provincia di Treviso), impegnato nell’unico test di efficienza prima delledi Parigi 2024. Il 28enne, primatista nazionale con i 17.75toccati a Firenze nel 2023, ha optato per una(13 appoggi contro i consueti 15) con l’obiettivo dire progressivamente alle competizioni e di registrare al meglio il collegamento tra corsa e salti.ha raggiunto 17.