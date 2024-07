Atersir un piano da 228 milioni | Massima cura dopo l’alluvione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) I sindaci della provincia di Forlì-Cesena riuniti nel consiglio locale dihanno approvato il programma di investimenti del Servizio idrico integrato per il periodo 2024-2029. Con l’approvazione dei piani operativi degli interventi sono previsti investimenti sul bacino di Forlì-Cesena per circa 228di euro: 197che dovrà realizzare il gestore Hera in nove opere e manutenzioni straordinarie del servizio idrico, 93,5che dovranno essere realizzati nell’arco deldal gestore del servizio di fornitura d’acqua all’ingrosso (Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.) per l’intero bacino Romagna (Rimini - Ravenna - Forlì Cesena). Da un elenco corposo di interventi, fra i più rilevanti si possono segnalare: PNRR - risanamento scarico 7-33 Alfero (Verghereto - 6di euro, di cui finanziati 4.5) Interventi di adeguamento fognatura Cesuola-Cesena (26.