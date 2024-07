Agrifood Future verso la seconda edizione | presentazione a Salerno con Andrea Prete e Alex Giordano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lunedì 22 luglio alle ore 11 nella Sala delle Conferenze della Camera di commercio diin via Generale Clark 19-21 si presenta ladi, l’appuntamento organizzato dall’ente camerale salernitano e da Unioncamere che dall’8 al 10 settembre coinvolge istituzioni, imprese ed enti di ricerca con l’obiettivo di promuovere un confronto aperto sul futuro dell’agroalimentare. La conferenza stampa sarà occasione per presentare alcuni appuntamenti chiave della tre giorni. Tra questi, ladi una parte della strategia “AI per il Made in Italy” di Google dedicata all’agroalimentare, che porterà ai rappresentanti della multinazionale tecnologica.