300 | dal cast ai sequel tutte le curiosità sul film di Zack Snyder

300: dalla graphic novel di Frank Miller al film di Zack Snyder sul grande schermo

Celebre trasposizione dell'omonima graphic novel di Frank Miller, il 300 diretto da Zack Snyder (Watchmen, Zack Snyder's Justice League, Rebel Moon) nel 2007 è diventato in breve un vero e proprio cult per gli appassionati del genere. Il regista, infatti, ha qui portato a nuovi livelli la tecnica del chroma key, utilizzata per riprodurre le immagini dell'originale fumetto. Nel giro di due ore, si assiste così ad una fantastica ed epica rappresentazione della leggendaria battaglia delle Termopili, svoltasi nel 480 a.C. Per dar vita a questa vicenda leggendaria, Snyder volle rimanere il più fedele possibile al testo di Miller. Egli fece infatti riadattare fotogramma per fotogramma il fumetto, lavorando poi sugli effetti speciali e sulla fotografia.