Trump non è un santo però…

(Di martedì 16 luglio 2024) L’attentato aavviene subito dopo che tutti hanno scoperto che Biden non è padrone delle sue facoltà mentali e la rielezione si fa molto incerta. A pensar male, bisognerebbe pensare cheLisetta Manfredivia email Gentile signora, non lo dica: in questo caso pensar male mi sembra fuori luogo. Non perché non ci siano forze occulte capaci di questo e altro in Usa, ci sono eccome: basti pensare ai fratelli Kennedy e all’omicidio dei loro omicidi, e poi Luther King, Malcom X, ecc. Ma se questo attentato fosse opera del Deep State, oltre al ragazzo avrebbero sparato anche cecchini professionisti: il 20enne Thomas Crooks sarebbe stato il capro espiatorio, come fu Lee Oswald per l’omicidio di JFK, quando invece a uccidere furono altri tiratori rimasti ignoti.